Tickets für nichts: Keiner spielt Theater und keiner schaut zu

Wer Karten für das Kein-Theater-Festival "Abgesagt!" kauft, hilft der freien Szene in Salzburg zu überleben.

Alexander Linse sitzt zu Hause und ist besorgt. "Ich höre jeden Tag in den Nachrichten, dass die Systemrelevanten arbeiten. Nicht systemrelevant zu sein, damit tu ich mir schwer", erzählt der Leiter des Off-Theater im SN-Gespräch: "Da geht's uns wie dem Friseurladen."

Die Coronakrise hat den findigen Theatermacher auf eine bemerkenswerte Idee gebracht. Unter dem Motto "Keiner spielt und keiner schaut zu" lädt das Off-Theater zum Kein-Theater-Festival "Abgesagt!". Wer bis 30. April online eine Karte kaufe, unterstütze Künstler, die es am nötigsten hätten, sagt Linse. Die Bandbreite reicht von der Stehplatzkarte um zwölf Euro bis zum "Super-Sexy-VIP-Ticket" um 500 Euro. Anstatt eines Theatererlebnisses erhalten die Besucher Videobotschaften der Schauspieler oder das Original-Plakatsujet. "Wir mussten etwas machen, damit die freie Szene überlebt", sagt der Initiator. Seit seinem Aufruf am Freitag hätten sich bereits 20 Künstler gemeldet, darunter Ben Pascal, Larissa Enzi und das Kollektiv Kollinski. Ziel sei, dass Betroffene möglichst schnell auf diesen Fonds zurückgreifen könnten.

Wie bedrohlich die Lage für freie Künstler ist, kann Linse nur am Beispiel des Off-Theater schildern: "Wir haben keine Rücklagen. Ich brauch also gar nicht zur Bank gehen, um einen Kredit zu bekommen." Sein Haus wäre dank Publikumshits wie "Obersalzberg" und "Beatles an Bord" im März und im April ausverkauft gewesen - auch beim Improtheater am 12. März. Gespielt habe man dann vor 35 Besuchern, erzählt Linse. "Man sah damals schon, dass die Leute daheimbleiben würden. Am nächsten Tag haben wir dann alles abgesagt."

Der zweifache Vater nutzt das Homeoffice unter anderem zum Planen des Theaterjahres 2021. Die meiste Zeit erfordere aber der Versuch, "die Schule auf die Reihe zu kriegen. Das ist dann besonders lustig, wenn der Papa dem Sohn Mathe beibringen muss." Dem aus der Not geborenen Trend zum Theaterstreaming kann Linse nichts abgewinnen, fehle doch die Liveenergie. Für viele freie Häuser scheitere ein ordentliches Streamingangebot schlicht an der technischen Ausstattung: "Zeigen wir die internen Aufzeichnungen unserer Produktionen, verlieren wir auch noch die letzten Zuschauer. Da fehlen uns einfach die Möglichkeiten, die große Theaterhäuser besitzen."



Kein-Theater-Festival: "Abgesagt!", Karten bis 30. April unter www.reservix.at

