Tim Allen über Österreich: "Es gibt keinen schöneren Ort"

US-Schauspieler Tim Allen ist für Disney+ wieder ins Weihnachtsmannkostüm geschlüpft: Ab 16. November ist er in der neuen Serie "The Santa Clauses", die an die originale Filmtrilogie anknüpft, zu sehen. Aber nicht nur Weihnachten hat es dem 69-Jährigen angetan. "Es gibt keinen schöneren Ort als Österreich", meinte er nun vor Journalisten: "Besonders im Herbst und Winter. Glaubt mir, es gibt keinen anderen Ort wie Österreich."

SN/APA/AFP/MICHAEL TRAN Der US-Komiker schlüpft wieder in die Rolle von Santa Claus