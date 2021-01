"Tim und Struppi"-Zeichnung für 3,2 Mio. Euro versteigert

Eine farbige Zeichnung des legendären belgischen Comic-Zeichners Herge ist in Paris für den Rekordpreis von rund 3,2 Millionen Euro unter den Hammer gekommen. Verkauft wurde ein Entwurf für das Titelbild des Tim-und-Struppi-Albums "Le Lotus bleu" ("Der Blaue Lotus"), wie das Auktionshaus Artcurial am Donnerstagabend in Paris mitteilte. Es sei der höchste Preis, der je für ein Werk von Herge bei einer Versteigerung bezahlt worden sei.

Gleichzeitig sei es auch der Rekord für ein Original-Comic-Werk bei einer Auktion. Der Preis schließe Auktionskosten mit ein. Der Käufer sei ein Privatsammler. Die Zeichnung stammt aus dem Jahr 1936 und wurde laut Medien von der Familie Casterman verkauft. Demnach hatte Georges Remi, wie Herge eigentlich hieß, das Kunstwerk einst dem Sohn des Verlegers Louis Casterman geschenkt. "Tim und Struppi" ist eines der erfolgreichsten Duos der Comicliteratur - vergleichbar nur mit Asterix und Obelix. Das erste Abenteuer der Comicreihe, die auf Französisch "Les aventures de Tintin" heißt, erschien 1929 in einer belgischen Zeitung. Herge (1907 bis 1983) war einer der Großen seines Fachs, stilbildend und Vorbild für zahlreiche weitere. Quelle: Apa/Dpa