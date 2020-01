In Bad Ischl und in Laufen werden besondere szenische und musikalische Traditionen gepflegt.

In Bad Ischl ist seit Sonntagabend die Pause nicht so lang wie zwischen Passionsspielen in Oberammergau, doch immerhin: Vier Jahre wird es nun dauern, bis das seit dem 17. Jahrhundert dokumentierte Bad Ischler Krippenspiel wieder aufgenommen wird und die Hirten ...