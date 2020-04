Tobias Moretti kann Kritik an Tirol nicht nachvollziehen

Nach der heftigen Kritik am Tiroler Krisenmanagement in Sachen Coronavirus ist Schauspielstar Tobias Moretti zur Verteidigung ausgerückt. "Nördliche Nachbarn" wie Deutschland oder Schweden würden sich "so eifrig mit Klagen gegen unser Land einbringen als wäre das Coronavirus in Tirol entstanden oder ein Tiroler Problem", kritisierte Moretti in einem auf Facebook geposteten Video.

SN/APA (dpa)/Georg Wendt Der Tiroler Tobias Moretti ist mit der Vorgansweise unzufrieden