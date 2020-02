Tod mit 91: Schauspieler Orson Bean überfahren

Der Schauspieler Orson Bean ist mit 91 Jahren bei einem Verkehrsunfall in Los Angeles gestorben. Wie mehrere lokale Medien am Samstag berichteten, wollte Bean am Freitagabend in Venice Beach die Straße überqueren und wurde dabei nacheinander von zwei Autos erfasst.

SN/APA (AFP)/VALERIE MACON Orson Bean im Jahr 2018 neben seiner Ehefrau Alley Mills