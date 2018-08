Tom Tykwer an umstrittenem Mauerprojekt in Berlin beteiligt

Ein geheimes Kunstprojekt, bei dem in Berlin mit dem Bau einer Mauer eine Diktatur nachgespielt werden soll, sorgt weiter für Wirbel. Wie die dpa am Mittwoch erfuhr, ist der Filmemacher Tom Tykwer ("Lola rennt") mit seiner Firma X Filme an dem internationalen Projekt beteiligt.

SN/APA (AFP)/STEFANIE LOOS Tykwer will die Pläne bald erläutern