Wegen der Corona-Pandemie werden auch die amerikanischen Tony-Theaterpreise verschoben. Die für den 7. Juni geplante Verleihung in der New Yorker Radio City Music Hall werde auf unbestimmte Zeit verschoben, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. "Die Gesundheit und Sicherheit der Broadway-Gemeinschaft, der Künstler und Fans ist für uns von größter Bedeutung", hieß es.

Verleihung auf unbestimmte Zeit verschoben