Toxische Pommes in der Arge: Pommes mit Ajvar und eine Portion Identität, bitte!

Mit Gesellschaftsparodien auf TikTok wurde sie bekannt. Jetzt beweist sich Toxische Pommes auf der Kabarettbühne.

"Wer hier im Saal hat Migrationshintergrund?" Zahlreiche Hände schnellen in die Höhe. "Ich frage nur", sagt TikTokerin Toxische Pommes, "weil das oft darüber entscheidet, wer an welchen Stellen lacht." Die Social-Media-Persönlichkeit präsentiert Donnerstagabend ihr erstes Kabarettprogramm "Ketchup, Mayo und Ajvar" in der ArgeKultur. Bei der Salzburg-Premiere ist jeder Platz im Saal besetzt. Gelacht wird ausgelassen - und aus allen Ecken.

Die größte Herausforderung: Die Zeit

"Ich mach so Videos im Internet", stellt sich Irina vor, als ...