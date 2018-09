Knapp zwei Wochen nach dem Tod des österreichischen Fotokünstlers Erich Lessing verabschiedet sich die Familie am 10. September mit einer Trauerfeier. Wie das Erich Lessing Kunst- und Kulturarchiv am Donnerstag bekannt gab, findet die Verabschiedung um 11.00 Uhr auf dem Friedhof Neustift am Walde (Halle 2) statt. Die Urne wird im engsten Familienkreis beigesetzt.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Der Fotograf Lessing starb am 29. August