Was hat Pippi Langstrumpf mit moderner Fotografie zu tun? Hier erfahren Sie es.

Vermutlich beginnen Sie zu singen. Und zwar - jetzt: "Zwei mal drei macht vier, widewidewitt und drei macht neune, ich mach mir die Welt, widewide wie sie mir gefällt." Dieser Ohrwurm von Pippi Langstrumpf gilt häufig als Devise in der modernen Fotografie. Allerhand Apps und wunderbare Software lassen oft genug "Na-ja-Fotos" zu kleinen Wunderwerken mutieren. Und dennoch: Am Ende zählt immer die Magie des Augenblicks. Erst das Geschick und die Schnelligkeit des Fotografen fangen den Zauber des Augenblicks ein. Das wird auch heuer wieder im Rahmen des weltgrößten Fotowettbewerbs namens Trierenberg Super Circuit unter Beweis gestellt. Ausstellungsleiter Chris Hinterobermaier: "Diese besten Bilder des Jahres aus aller Welt sind wieder in einer fulminanten Überblendschau im Saal der SN in Salzburg zu sehen."

Und zwar am Freitag, 21. September, um 18 und 20.15 Uhr. Kartenreservierung unter 0664/33 04 633.

SN/alexandrino lei airosa Alexandrino Lei Airosa (Macau) Kids chasing the goose SN/ben cranke Ben Cranke (England) Ambushed SN/shannon cotterill Shannon Cotterill (Australia) Sky weaver SN/elena shumilova Elena Shumilova (Russia) July SN/jaap hart Jaap Hart (Netherlands) Tulips and windmill SN/oliver sellner Oliver Sellner (Austria) Throwing back SN/elena shumilova Elena Shumilova (Russia) Dandelions

123.000 Bilder aus 117 Ländern

"Die besten Fotos der Welt" lautet der unbescheidene Titel der Übung. Der Wettbewerb gliedert sich in die finale Überblendshow mit herausragenden Meisterwerken aus vielen Genres (Freitag, 21. Sept. 18 und 20.15 h, im Saal der Salzburger Nachrichten) und in ein Buch.



Das ist kein Buch mit 7 Siegeln, sondern mit 528 Seiten auf denen sich 2000 Aufnahmen finden. Die Trierenberg Super Circuit Luxury Edition ist unter fotoforum@fotosalon.at zu haben.