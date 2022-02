Triste Bilder statt leuchtender Kinderaugen: Zirkus in Zeiten der Pandemie

Eingebremste Zugvögel. Der Circus HP Althoff steckt seit zwei Monaten in Braunau fest. Wir haben ihn besucht - mit einem Beatles-Song im Kopf.

In der Nacht leuchten romantisch die Glühbirnen. Tagsüber erfreut das fette Rot und Gelb die Braunauer. Und das bereits seit zwei Monaten. Ende November begann der Circus HP Althoff am Stadtrand mit den Aufbauarbeiten des Weihnachtszirkus. Zirkusmusik, Artisten und glänzende Kinderaugen - was gibt es Schöneres? Dann kam der Lockdown. Wir spazieren mit Karina Degen auf dem Gelände gegenüber einem Einkaufszentrum. Da fällt uns ein Lied der Beatles ein: "Being for the Benefit of Mr. Kite." John Lennon ließ sich ...