Tutanchamun-Ausstellung in Paris bricht Rekorde

Die große Tutanchamun-Ausstellung in Paris ist am Sonntag mit einem französischen Besucherrekord zu Ende gegangen. 1,42 Millionen Menschen besuchten nach Angaben der Veranstalter die Ausstellung im Kulturzentrum Grande Halle de La Villette. Ab November wird die Tutanchamun-Ausstellung in London gezeigt.

SN/APA (AFP)/STEPHANE DE SAKUTIN 1,42 Mio. Menschen besuchten die Ausstellung