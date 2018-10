Udo-Jürgens-Porträt füllt ganzen Parkplatz in Kärnten

Ein großformatiges Andenken an Udo Jürgens ist derzeit am Pyramidenkogel im Bezirk Klagenfurt-Land zu bewundern: Auf einem Parkplatz direkt am knapp 100 Meter hohen Aussichtsturm auf dem Berg wurde in den vergangenen Tagen ein 1.000 Quadratmeter großes Porträt des Kärntner Musikers auf den Asphalt gepinselt. Den besten Blick darauf hat man von der obersten Plattform am Turm.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Den besten Blick auf das Porträt hat man von oben