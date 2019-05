Über 10.000 feierten 150 Jahre Staatsoper

Als die Wiener Staatsoper am 25. Mai 1869 eröffnet wurde, bestand das Publikum vornehmlich aus Kaiser, Adel und der hohen Beamtenschaft. Das Jubiläum am Sonntagabend hingegen feierte das Haus am Ring - am Ring. Gut 10.000 Zuschauer versammelten sich laut Staatsoper auf der gesperrten Prachtstraße, um mit dem kostenlosen Open-Air-Konzert den runden Geburtstag des Klassiktempels zu feiern.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Das Jubiläum feierte die Staatsoper auf der Ringstraße