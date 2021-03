Über Kultur-Neustart wird gegrübelt

In Vorarlberg endet der Lockdown für Theater, Kino und Konzerte am kommenden Montag. Aber sonst? Die Bundesregierung verabschiedet Förderungen für Freiluft und Investition.

So schnell wie am Donnerstag in Vorarlberg sind Theaterspielpläne selten entstanden. In einer Marathonsitzung beschloss das Landestheater in Bregenz ein Programm ab nächster Woche: einen Tom-Waits-Liederabend, dann die Wiederaufnahme von "Tschick" und die Premiere von "Tasso!".

Ab 15. März sind in Vorarlberg Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen erlaubt - in Inneren wie im Freien. Zugleich darf höchstens die Hälfte der Plätze eines Saals besetzt werden. Die Veranstaltungen müssen so enden, dass das Publikum - wegen geltender Ausgangsbeschränkung ...