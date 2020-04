Uffizien beklagen zehn Mio. Euro Verlust

Die Uffizien in Florenz beklagen zehn Millionen Euro Verluste wegen des Lockdowns infolge der Corona-Pandemie in Italien. "März und April sind für uns der Start der Hochsaison und eine Zeit, in der wir normalerweise einige Millionen Besucher zählen", sagte Uffizien-Direktor Eike Schmidt am Montag.

SN/APA (Archiv/AFP)/FILIPPO MONTEFO Schmidt würde normalerweise einige Millionen Besucher erwarten