Und sie dreht sich doch und immer öfter - der Boom der Schallplatte

Der gute Sound des schwarzen Goldes boomt: Das einzige österreichische Presswerk für Vinylschallplatten im steirischen Fehring muss ausbauen.

Austrofred kommt aus der Presse. Also nicht er selbst, sondern sein Album "Life is Laff". Auf Vinyl. Dafür laufen im südoststeirischen Fehring die Pressen. Dort steht das einzige größere Vinylpresswerk Österreichs. Es läuft auf Hochtouren. Es muss, denn die Nachfrage nach Vinylschallplatten steigt. Wer in der Steiermark bei Austrovinyl eine Bestellung aufgibt, muss im Moment 18 bis 20 Wochen warten, bis die Platte gehört werden kann.

"Wir haben gehofft, dass sich etwas entwickelt", erinnert sich Peter Wendler, Geschäftsführer ...