UNESCO begrüßt Heumarkt-Bemühungen der Bundesregierung

Die UNESCO begrüßt die Bemühungen der Bundesregierung um den Erhalt des Weltkulturerbes der Wiener Innenstadt. Die Anfang Februar vorgeschlagenen Schritte zeigten "die ernsthafte Absicht", sich mit dem Thema Heumarkt auseinanderzusetzen, heißt es in einem Brief der Direktorin des Welterbezentrums, Mechthild Rössler, an das Bundeskanzleramt.

SN/APA (Punz)/HANS PUNZ Die Debatte um das Heumarkt-Areal ist noch nicht abgeschlossen