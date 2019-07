Ungarische Philosophin Agnes Heller gestorben

Die ungarische Philosophin und Soziologin Agnes Heller ist am Freitagabend im Alter von 90 Jahren im Plattensee-Bad Balatonalmadi gestorben. Dies bestätigte die Ungarische Akademie der Wissenschaften, in deren Ferienheim sie zu ihrem Todeszeitpunkt Urlaub machte. Laut dem Portal "444.hu", das sich auf Augenzeugen berief, schwamm sie in den See hinaus und kehrte nicht mehr zurück.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Agnes Heller starb im Alter von 90 Jahren