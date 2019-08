Urheberstreit: Millionenstrafe für Katy Perrys "Dark Horse"

Katy Perry sowie fünf Mitarbeiter und die Plattenfirma sind in einem Urheberstreit um den Hit "Dark Horse" zur Zahlung von knapp 2,8 Millionen Dollar (rund 2,5 Mio Euro) verurteilt worden. Dies habe eine Jury in Los Angeles entschieden, berichteten US-Medien am Donnerstag. Auf die 34-jährige Sängerin selbst entfallen demnach nur 550.000 Dollar, auf das Platten-Label fast 1,3 Millionen Dollar.

SN/APA (AFP)/CHRIS DELMAS "Dark Horse" von Katy Perry enthält Elemente von "Joyful Noise"