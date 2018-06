US-Fotograf David Douglas Duncan mit 102 Jahren verstorben

US-Fotograf David Douglas Duncan, der mit Fotos vom Koreakrieg sowie Porträtaufnahmen von Pablo Picasso weltberühmt wurde, ist am Donnerstag im Alter von 102 Jahren verstorben. Duncan, der seit den 1960er-Jahren an der französischen Riviera gelebt hat, starb in Folge von Komplikationen nach einer Lungenentzündung, bestätigte Jean-Louis Andral, Direktor des Picasso Museums in Antibes.

SN/APA/David Douglas Duncan David Douglas Duncan fotografierte Picasso in der Badewanne