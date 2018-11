US-Jazz-Trompeter Roy Hargrove mit 49 Jahren gestorben

Der Grammy-gekrönte US-Jazztrompeter Roy Hargrove ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Hargrove erlitt am Freitag in New York nach Komplikationen im Kampf gegen eine Nierenkrankheit einen Herzstillstand, wie sein langjähriger Manager Larry Clothier am Samstag auf Hargroves Facebook-Seite mitteilte.

SN/APA (AFP/Archiv)/MICHAL CIZEK Roy Hargrove erlitt Herzstillstand