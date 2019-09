US-Künstler Koons bereut Streit um Tulpen für Paris

Der US-Künstler Jeff Koons bereut die Streitigkeiten um seine Tulpen-Skulptur zum Gedenken an die Opfer der Pariser Terroranschläge von 2015. Koons sagte der französischen Zeitung "Le Figaro", er sei "traurig" über die Debatte, die das Werk ausgelöst habe. Die Skulptur einer ausgestreckten Hand mit elf Tulpen wird am Freitag im Beisein des Künstlers in Paris enthüllt.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Das Kunstwerk wird am Freitag enthüllt