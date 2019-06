US-Kulturmedaille für Salzburger Festspielpräsidentin Rabl-Stadler

Schauspieler Christoph Waltz, Dirigent Franz Welser-Möst, Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und Komponist Ivan Eröd werden mit einer Ehrung des US-amerikanischen Kennedy Center bedacht. Die Goldmedaille, mit der das Kulturzentrum in Washington jährlich Persönlichkeiten aus der internationalen Kunstwelt auszeichnet, wird den vier Österreichern am Freitag in der Wiener Albertina übergeben.

SN/APA/BARBARA GINDL Hohe Auszeichnung für Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler