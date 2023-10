US-Medien: Schauspieler Matthew Perry gestorben

Der US-Schauspieler Matthew Perry ist Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Perry, der in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie "Friends" berühmt geworden war, sei leblos in einer Badewanne seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, zitierte die "Los Angeles Times" am Samstag aus Kreisen der Strafverfolgungsbehörden.

BILD: SN/BRIAN ACH/INVISION/AP Matthew Perry wurde in seiner Rolle als Chandler in „Friends" berühmt. BILD: SN/APA/AFP/- Polizeieinsatz in LA: Perry wurde leblos aufgefunden.

Laut "LA Times" und der Promi-Website TMZ, die zuerst über zuerst über Perrys Tod berichteten, gab es keine Anzeichen für ein Verbrechen. "Friends" wurde von 1994 bis 2004 gedreht und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Matthew Perry spielte darin einen der sechs Hauptcharaktere, den sarkastischen Witzemacher Chandler Bing. Weitere Stars der Sitcom waren Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer. Die Serie erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, selbst bei Zuschauern, die zu jung sind, um sich an die Original-Ausstrahlung zu erinnern.