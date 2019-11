US-Sängerin Lizzo hat die meisten Grammy-Chancen

Die US-Sängerin Lizzo (31) geht mit den meisten Gewinnchancen in die nächste Grammy-Verleihung. Lizzo ist achtmal nominiert, unter anderem in den Kategorien "Aufnahme des Jahres", "Album des Jahres" und "Bester neuer Künstler", teilte die Recording Academy, die die Grammys organisiert, am Mittwoch mit.

SN/APA (AFP/GETTY)/KEVIN WINTER Die 31-jährige Lizzo wurde achtmal für die Grammys nominiert