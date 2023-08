US-Schauspieler Angus Cloud 25-jährig gestorben

Der aus der Fernsehserie "Euphoria" bekannte US-Schauspieler Angus Cloud ist mit 25 Jahren gestorben. "Mit schwerem Herzen mussten wir uns heute von einem unglaublichen Menschen verabschieden", zitierte das Portal "TMZ" am Montag aus einer Mitteilung seiner Familie. "Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes." Cloud sei im Haus seiner Familie in Oakland in Kalifornien gestorben. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt.

BILD: SN/APA/AFP/CHRIS DELMAS Angus Cloud starb 25-jährig

Die HBO-Serie "Euphoria" teilte auf Twitter (X) mit: "Wir sind unendlich traurig über das Ableben von Angus Cloud. Er war ungeheuer talentiert und ein geliebter Teil der HBO- und Euphoria-Familie." In der mehrfach mit dem Fernsehpreis Emmy ausgezeichneten Serie verkörperte Cloud den lakonischen Drogendealer Fezco "Fez" O'Neill. Es war Clouds erster Job als Schauspieler, nachdem er im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf offener Straße entdeckt worden war. Seine Familie teilte weiter mit, dass erst vergangene Woche Clouds Vater gestorben sei. Angus Cloud habe sehr mit diesem Verlust zu kämpfen gehabt. "Der einzige Trost, den wir haben, ist das Wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war." Angus habe offen über seinen Kampf mit der psychischen Gesundheit gesprochen, "und wir hoffen, dass sein Tod andere daran erinnern kann, dass sie nicht allein sind und nicht im Stillen damit kämpfen sollten", hieß es weiter. Cloud spielte unter anderem auch in dem Film "North Hollywood" mit.

