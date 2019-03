VBW-"Vampire" lockten in Deutschland 1,1 Millionen Besucher

Deutsche mögen scheinbar Vampire, zumindest wenn sie tanzen: Die nach drei Jahren am Sonntag im Berliner "Theater des Westens" beendete Tournee des Erfolgsmusicals "Tanz der Vampire" lockte in Berlin, München, Stuttgart, Hamburg und Köln 1,1 Millionen Freunde der Blutsauger zu rund 1.200 Vorstellungen. Insgesamt kommt das Stück damit auf über sechs Millionen Zuschauer allein in Deutschland.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Erfolgreiche "Tanz der Vampire"-Tournee durch Deutschland