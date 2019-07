Venedig nicht auf UNESCO-Liste der gefährdeten Stätten

Die UNESCO wird die Stadt Venedig nicht auf die Liste der gefährdeten Welterbestätten setzen, wie Italiens Kulturminister Alberto Bonisoli am Donnerstag berichtete. Bei der bis 10. Juli in Baku in Aserbaidschan laufenden UNESCO-Versammlung, bei der auch über gefährdete Kulturgüter beraten wird, sei beschlossen worden, Venedig nicht auf die "rote Liste" der gefährdeten Welterbestätten zu setzen.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Venedig ist offenbar nicht in Gefahr