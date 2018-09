Verdrängt der Caffè Latte die Kunst?

Die Kulturpolitik wälzt für Graz und die Steiermark große Pläne. Der Bestand des Forum Stadtpark ist aber gefährdet.

In Graz gibt es große Pläne. Solche für Olympische Winterspiele, für eine Elektro-Murschifffahrt, Gondelbahn-Linien, gläserne "Bienenstock"-Garagen und noch einiges mehr. Politik wird, so scheint es, in der Uhrturmstadt weniger als die Kunst des Möglichen, als die Kunst der Ankündigung - oder besser formuliert - des Visionären definiert. Apropos Kunst. Fünfzehn Jahre nach dem ambivalent verlaufenen Spektakel "Graz 2003 - Kulturhauptstadt Europas" ist man im Rathaus wieder auf die Idee gekommen, Kunst und Kultur mit einer Extra-Finanzspritze zu unterstützen. Das auf ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl zurückgehende "Kulturjahr 2020" wird vom Grazer Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) exekutiert, bei der Planung spielte Graz-Museum-Direktor Otto Hochreiter eine wichtige Rolle.