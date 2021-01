Verlängerter Lockdown für die Bühnen: Kultur muss weiter warten

Die Verlängerung des Lockdowns bis 24. Jänner betrifft auch Österreichs Theaterhäuser und Museen. Die Kritik von Kulturschaffenden am Planungschaos wächst.

Die gute Nachricht: Die Besucher des Salzburger Landestheaters könnten am letzten Jänner-Wochenende in den Genuss von drei Premieren kommen. Die schlechte Nachricht: Die ursprünglich für den 22. Jänner geplante Wiedereröffnung des Hauses muss um eine Woche verschoben werden. Aufgrund der Verlängerung des Lockdowns, die am Montag bekannt gegeben wurde, sind bis 24. Jänner in Österreich keine Kulturveranstaltungen möglich.

” Bild: SN/robert ratzer Carl Philip von Maldeghem, Intendant im Landestheater Salzburg. Von Woche zu Woche planen ist ungewohnt.

...