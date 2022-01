Verleihung der Golden Globes in Los Angeles

Kein Roter Teppich, keine TV-Kameras, keine Stars: Die Bekanntgabe der Golden-Globe-Gewinner in der Nacht zum Montag in Beverly Hills wird nicht die übliche Galaparty. Als Favoriten gehen das Drama "Belfast" und der Western "The Power of the Dog" ins Rennen. Beide Filme wurden von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) für jeweils sieben Auszeichnungen nominiert. Doch auch wegen der Coronapandemie habe man umdenken müssen, erzählte Helen Hoehne, neue HFPA-Vorsitzende.

SN/APA/AFP/ROBYN BECK Die Verleihung der US-Filmpreise findet heuer ohne Publikum statt

Deshalb habe man nur eine kleine Zahl von Gästen, Mitglieder und Spendenempfänger, eingeladen. "Kein Publikum, keine Medien, keine Prominente", sagte die gebürtige Deutsche. Sie wurde im September zur neuen HFPA-Chefin gewählt und freut sich nun auf eine kleine Veranstaltung. Es gibt keine TV-Übertragung, keinen Livestream. Die Namen der Gewinner sollten nur in den sozialen Medien mitgeteilt werden. Im vorigen Jahr war die Organisation vor allem wegen mangelnder Diversität - kein schwarzes Mitglied gehörte dem Gremium an - unter Druck geraten. Der Sender NBC sagte die TV-Übertragung für 2022 ab, viele Stars übten heftige Kritik, Firmen setzten die Zusammenarbeit aus. "Wir haben in den letzten neun Monaten sehr hart daran gearbeitet, unsere Organisation von Grund auf zu reformieren und umzustrukturieren", sagt Hoehne. Ein Diversitätsberater wurde eingestellt, ein neuer Vorstand gewählt, die Mitgliedschaft vergrößert. 21 neue Mitglieder, darunter sechs schwarze Journalisten, wurden seither aufgenommen. 103 Auslandsjournalisten stimmen nun über die seit 1944 vergebenen Preise ab. Im Rahmen des Globe-Events will der Verband auch seine philanthropische Arbeit und die Reformen ansprechen. In den vergangen 25 Jahren habe die HFPA mehr als 50 Millionen Dollar an Dutzende Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, sagt Hoehne. Darunter ist der Verein "Streetlights", der Minderheiten und Frauen in der Filmbranche unterstützt. Statt Promis sollen nun Vertreter dieser Gruppen auf der Bühne stehen, die Umschläge öffnen und die Preisträger verkünden. Trotz Kritik und Krise bei den Globes verteidigt Hoehne die Entscheidung, auch in diesem Jahr Anwärter zu nominieren und Preise zu vergeben. Stars wie Jessica Chastain, Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Omar Sy und Billy Porter hätten ihre Nominierung Mitte Dezember in den sozialen Medien begrüßt, zählt Hoehne auf. "Das freut uns natürlich." Doch der übliche Begeisterungssturm Dutzender Hollywoodstars war diesmal ausgeblieben. "Manchmal braucht man einen Wake-up-Call, um sich zu verändern", reflektiert die deutsche Journalistin. Der Boykott sei recht hart gewesen, aber die HFPA stehe nun viel besser da. "Auf jeden Fall sind wir zuversichtlich, dass wir 2023 für unser 80. Jubiläum wieder eine Gala haben", sagt Hoehne. Sie hofft auf ein Comeback. Jahrelang hatten die Golden Globes den Ruf, Hollywoods lockerste und champagnerseligste Trophäenparty zu sein.