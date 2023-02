Vermeer-Ausstellung in Amsterdam: Dieses Mädchen betört

Die Begeisterung für Johannes Vermeer breitet sich aus. Den Haag feiert den Ausflug seiner "Mona Lisa des Nordens" mit einem Digitalprojekt.

Bereits zwei Tage vor dem Start der Vermeer-Ausstellung im Amsterdamer Reichsmuseum sei das Ticketsystem zusammengebrochen, erzählt Quentin Buvelot. Der Chefkurator am Mauritshuis in Den Haag beobachtet, was in Amsterdam passiert. Immerhin ließ er "sein Mädchen" ins Reichsmuseum ziehen - zur größten Vermeer-Schau aller Zeiten. Laut Website sind nach Zeitfenster gestaffelte Tickets um je 30 Euro bis 4. Juni bereits ausverkauft, wobei das Reichsmuseum sofort, also seit Eröffnung am 10. Februar, mit verlängerter Öffnung reagiert hat: Donnerstags, freitags ...