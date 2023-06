Verona feiert Maria Callas mit Fotoschau

Die Beziehung zwischen Maria Callas und Verona steht im Fokus der Ausstellung "100 Volte Callas" (100 Mal Callas), die anlässlich des 100. Geburtstags der legendären Sopranistin (1923-1977) im Palazzo della Gran Guardia auf der Piazza Bra in Verona eingeweiht worden ist. Beleuchtet wird eine entscheidende Zeitspanne im Leben der Sängerin, nämlich die von 1947 bis 1949, die sie in Verona verbracht hat.

Am 2. August 1947 stand Maria Callas als Protagonistin der Oper von Amilcare Ponchielli "La Gioconda" auf der Bühne der Arena von Verona. Eingeladen wurde sie von Giovanni Zenatello, der das Opernfestival in der Arena 1913 gegründet hatte. In Verona lernte Callas Kunstmäzen Giovanni Battista Meneghini kennen, der zwei Jahre später ihr Ehemann werden sollte. Maria Callas, die eine internationale Karriere anstrebte und in die Annalen der Oper einging, zog nach Zevio nahe Verona. Bis 1954 trat sie sieben Mal in der Arena auf.

Mit Bühnenfotos wird das Privatleben von Maria Callas in dieser entscheidenden Periode dokumentiert. Aufgenommen wurden die Bilder vom Fotografen Filippo Tommasoli, zwei davon sind bisher unveröffentlicht. Kuratiert wurde die Ausstellung von Tommasolis Enkel, der den Namen seines Großvaters trägt. Die Bilder bezeugen einen Höhepunkte im Leben von Maria Callas und ihre Verbundenheit zur Stadt Verona.

Das ausgestellte Material stammt aus dem Tommasoli-Archiv und der Maria Callas Lyrical Interpretative Academy of Zevio. Die Ausstellung, die unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Verona organisiert wurde, kann bis zum 30. August besucht werden.

Das Opernfestival der Arena von Verona feiert in diesem Sommer neben Callas-Geburtstag auch seine 100. Ausgabe mit einem dichten Programm. Erstmals werden im alten römischen Amphitheater acht Opern aufgeführt, statt nur fünf wie in den vergangenen Jahren. In zwei Fällen handelt es sich um neue Produktionen. Auf dem Programm stehen außerdem fünf Galaabende. Die künstlerische Leiterin Cecilia Gasdia, die seit 2018 an der Spitze der Stiftung der Arena steht, hofft auf großen, auch internationalen Zuspruch für ihr ambitioniertes Programm, das vom 16. Juni bis zum 9. September läuft.