Vertrag des Direktors des Wien Museums verlängert

Der Vertrag des Direktors des Wien Museums, Matti Bunzl, wird per 1. Oktober 2020 um weitere fünf Jahre verlängert. Dies ist am Dienstag in einer Sitzung des Stadtsenats beschlossen worden, teilte eine Sprecherin von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) mit. Man setze damit auf Kontinuität, hieß es.

