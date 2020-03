US-Künstler Bill Fontana beschallt 32 Jahre nach einem Kunstskandal wieder die Stadt Graz.

Die heimischen Museen sind geschlossen. In Zeiten des Coronavirus sieht es schlecht aus für viele Kunstgattungen. Eine Ausnahme bildet da die Klangkunst. In Graz startete am Donnerstag das Projekt "Sonic Projections" des amerikanischen Klangkünstlers Bill Fontana. Der 72-Jährige ist in ...