In Venedig wird am Samstag die Kunstbiennale offiziell eröffnet. Zum 59. Mal gibt die traditionsreiche Großausstellung in den Giardini und im Arsenale einen Überblick über das internationale Kunstgeschehen. Da die vorangegangene Architekturbiennale pandemiebedingt um ein Jahr verschoben wurde, findet die Kunstbiennale nun ebenfalls ein Jahr verspätet statt.

Dieses Video liegt auf YouTube