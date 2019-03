Er galt als Doyen der Architekturkritik und Vertreter der "Konkreten Poesie": Der Tod von Friedrich Achleitner (88) am heutigen Mittwoch hat zahlreiche Trauerbekundungen und Würdigungen nach sich gezogen. ORF 2 zeigt in memoriam am kommenden Montag ein Interview des Architekturtheoretikers und Dichters mit Alfred Dorfer, Ö1 widmet dem Verstorbenen drei Sendungen.

