Video: Das "Mariandl" Waltraut Haas ist 95 Jahre alt

Sie ist und bleibt in den Herzen der Österreicher das Mariandl: Auch wenn Waltraut Haas im Laufe ihrer langen Karriere rund 70 Filme drehte, war es doch diese Rolle in ihrem Debütfilm "Hofrat Geiger" 1947 an der Seite von Hans Moser, die ihre Karriere untrennbar prägen sollte. Am heutigen Donnerstag nun wird das Mariandl 95 Jahre alt und feiert den halbrunden Geburtstag - wie könnte es anders sein - auf der Bühne.

