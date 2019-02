Noch vor der offiziellen Zeremonie ist das 15. Elevate-Festival für Musik, Kunst und politischen Diskurs am Mittwoch in Graz gestartet. Der Stargast des heurigen Festivals, die US-kanadische Schauspielerin und Aktivistin Pamela Anderson, nahm an einer Präsentation des Netzwerks Demokratie in Europa (DIEM25) teil, das mit acht Partnerparteien bei der Europawahl Ende Mai antritt.

