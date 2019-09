Im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt wird am Donnerstagvormittag "For Forest", Österreichs größte Kunstinstallation, erstmals der Presse vorgestellt. Dabei wurden fast 300 lebensgroße Bäume am Spielfeld des Stadions aufgestellt. Der Medienandrang ist groß: Zur Pressekonferenz wurden zahlreiche österreichische, aber auch viele internationale Journalisten, Fotografen und Kamerateams begrüßt.

Dieses Video liegt auf YouTube