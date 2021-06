Video: H.C. Artmann wäre 100: Sprachartist und Bürgerschreck

"Bohemien und Bürgerschreck", nennt Michael Horowitz die Neuauflage seines Buches über H.C. Artmann, "ich bin abenteurer und nicht dichter", heißt das ebenfalls wieder aufgelegte Gesprächsbuch von Kurt Hofmann über den Autor, dessen Geburtstag sich am heutigen Samstag zum 100. Mal jährt. Diese Bandbreite war charakteristisch. Der am 4. Dezember 2000 Verstorbene, an den nun viele Veranstaltungen erinnern, war eine der schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten der Nachkriegszeit.

