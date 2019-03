Die Liste JETZT richtet in der Causa Heumarkt eine Beschwerde an die Volksanwaltschaft. Diese hatte in ihrem Prüfbericht zum Flächenwidmungsplan keine Notwendigkeit zum Einschreiten gesehen. JETZT-Kultursprecher Wolfgang Zinggl sieht dies anders. Er beruft sich auf die angebliche Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung zum umstrittenen Hochhausprojekt.

