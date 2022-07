Video: Konzert der Rolling Stones in Wien: Ein Triumphzug der Altmeister

The Rolling Stones haben am Freitag in Wien mit ihrem vielleicht bisher besten Konzert in dieser Stadt ganz dick unterstrichen, dass sie nach 60 Bühnenjahren immer noch die Größten sind. Vor mehr als 50.000 enthusiastischen Fans - kolportiert wurden sogar 56.000 - präsentierten sich Mick Jagger und Co. als perfekt eingespielte, energiegeladene Band, die ihrem Status als Rocklegende gerecht wurde. Es war ein zweistündiger Triumphzug bis zum letzten Ton von "Satisfaction".

Dieses Video liegt auf YouTube