Kultur-Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) hat am Freitagvormittag ihren Rücktritt bekannt gegeben. Die Krise habe es ihr unmöglich gemacht, ihre Pläne umzusetzen. Lunacek ist somit das erste politische Opfer der Coronakrise in Österreich. Eine Nachfolgerin will Vizekanzler Werner Kogler Anfang nächste Woche verkünden.

