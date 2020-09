Nach der coronabedingten Verschiebung ist es nun soweit: Am 17. September eröffnet Ex-Burgtheater-Direktor Claus Peymann im Theater in der Josefstadt mit den Thomas-Bernhard-Dramoletten "Der deutsche Mittagstisch" die neue Saison - und gibt sein Debüt an jenem Haus, auf das er früher "etwas herabgeschaut" habe. "Jetzt stellt sich heraus: zu Unrecht!", sagt er im Gespräch mit der APA.

