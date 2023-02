Vor 25 Jahren ist Österreichs international erfolgreichster Popstar gestorben: Falco - mit bürgerlichem Namen Johann Hölzel - verunglückte bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik tödlich. Der 40-Jährige, der es mit "Rock Me Amadeus" an die Spitze der US-Charts geschafft hatte, war mit einem Bus zusammengestoßen.

Dieses Video liegt auf YouTube