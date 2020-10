Video: Regisseurin Lotte de Beer übernimmt 2022 Wiener Volksoper

Meyer-Beer - klingt wie der deutsche Meister der Grand Opera, bezeichnet aber seit Dienstag die Direktorenfolge an der Wiener Volksoper: Lotte de Beer, 39-jährige Jungregisseurin, wird mit der Saison 2022/23 Robert Meyer an der Spitze des Hauses am Gürtel nachfolgen. Die niederländische Theatermacherin wurde von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und Christian Kircher als Geschäftsführer der Bundestheater-Holding als Neo-Volksopernchefin vorgestellt.

