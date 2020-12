Die österreichische Schauspielerin Senta Wengraf, bekannt aus den "Sissi"-Filmen und langjähriges Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt, ist am Sonntagnachmittag in ihrer Wiener Wohnung 96-jährig verstorben. Das bestätigte das Theater in der Josefstadt der APA. Zuvor hatte der "Kurier" (Online) unter Berufung auf das enge Umfeld der Familie berichtet.

